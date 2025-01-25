Доннарумма хочет получать 12 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ», клуб предлагает 8 млн

Джанлуиджи Доннарумма не может договориться с «ПСЖ» о новом контракте.

Итальянский вратарь хочет получать 12 млн евро в год, а «ПСЖ» предлагает ему 8 миллионов.

Действующий контракт 25-летнего голкипера на 11 млн евро в год рассчитан до лета 2026 года.

Доннарумма выступает за «ПСЖ » с июля 2021 года. Его статистика – здесь .