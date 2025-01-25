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Доннарумма хочет получать 12 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ», клуб предлагает 8 млн

Джанлуиджи Доннарумма не может договориться с «ПСЖ» о новом контракте.

Итальянский вратарь хочет получать 12 млн евро в год, а «ПСЖ» предлагает ему 8 миллионов.

Действующий контракт 25-летнего голкипера на 11 млн евро в год рассчитан до лета 2026 года.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт Альфредо Педуллы
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
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