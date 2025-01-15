Доннарумма не сыграет за «ПСЖ» в матче Кубка Франции. Сафонов и Тенас вошли в заявку на игру с «Эспали-Сен-Марсель»
Джанлуиджи Доннарумма не сыграет за «ПСЖ» в матче Кубка Франции.
Парижане встретится с «Эспали-Сен-Марсель» в игре 1/16 финала турнира. Матч пройдет 15 января и начнется 23:00 по московскому времени.
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не был включен в заявку на этот матч.
Голкиперы Матвей Сафонов и Арнау Тенас внесены в заявку команды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «ПСЖ»
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