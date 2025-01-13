Доннарумма о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»: «Решает тренер. Я спокоен и отлично себя чувствую»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Матвеем Сафоновым.

«Я отлично себя чувствую и играю со спокойной головой. В каждой игре[состав] определяет тренер.

Перед матчем мы решаем, кто будет играть, но я спокоен. Решение за тренером», – сказал голкипер «ПСЖ ».