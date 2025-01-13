Доннарумма о конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»: «Решает тренер. Я спокоен и отлично себя чувствую»
Джанлуиджи Доннарумма высказался о конкуренции с Матвеем Сафоновым.
«Я отлично себя чувствую и играю со спокойной головой. В каждой игре[состав] определяет тренер.
Перед матчем мы решаем, кто будет играть, но я спокоен. Решение за тренером», – сказал голкипер «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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