Доннарумма о 4:2 с «Ман Сити»: «Невероятные ощущения. «ПСЖ» провел отличный матч и заслужил победу, собираемся продолжать в том же духе»

Джанлуиджи Доннарумма высказался о победе «ПСЖ» над «Манчестер Сити».

В матче седьмого тура общего раунда Лиги чемпионов парижане дома победили со счетом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

«Невероятные ощущения. После двух голов я немного волновался, но спасибо болельщикам, что они невероятно поддерживали нас все 90 минут. Эта победа для них и для «ПСЖ » в целом.

Мы отдали много сил, вы видели это на поле. Команда провела отличный матч и заслужила победу. Собираемся продолжать в том же духе, потому что это еще не конец – есть еще один важный матч Лиги чемпионов.

Мы немного насладимся результатом, а затем будем думать о других матчах в чемпионате Франции и Лиге чемпионов», – сказал голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма .

«ПСЖ» впервые выиграл матч ЛЧ, уступая 0:2. Во всех турнирах таких камбэков не было с 2012-го