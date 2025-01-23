Доннарумма о 4:2 с «Ман Сити»: «Невероятные ощущения. «ПСЖ» провел отличный матч и заслужил победу, собираемся продолжать в том же духе»
Джанлуиджи Доннарумма высказался о победе «ПСЖ» над «Манчестер Сити».
В матче седьмого тура общего раунда Лиги чемпионов парижане дома победили со счетом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи.
«Невероятные ощущения. После двух голов я немного волновался, но спасибо болельщикам, что они невероятно поддерживали нас все 90 минут. Эта победа для них и для «ПСЖ» в целом.
Мы отдали много сил, вы видели это на поле. Команда провела отличный матч и заслужила победу. Собираемся продолжать в том же духе, потому что это еще не конец – есть еще один важный матч Лиги чемпионов.
Мы немного насладимся результатом, а затем будем думать о других матчах в чемпионате Франции и Лиге чемпионов», – сказал голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
«ПСЖ» впервые выиграл матч ЛЧ, уступая 0:2. Во всех турнирах таких камбэков не было с 2012-го
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «ПСЖ»
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