«Спартаку» интересен лучший бомбардир «Тулузы» Абухляль. Вингер сборной Марокко обойдется в 13-14 млн евро (Иван Карпов)
«Спартак» может подписать Закарию Абухляля.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб изучает возможность приобретения лучшего бомбардира «Тулузы», интересующего также клубы АПЛ и Бундеслиги.
Французская команда рассчитывает получить за вингера 13-14 млн евро.
В этом сезоне футболист сборной Марокко провел в Лиге 1 18 матчей и забил 6 голов. Подробно со статистикой Абухляля можно ознакомиться здесь.
«Женщины не говорят так с мужчинами в моей стране». Вингер Марокко Абухляль – на просьбу заммэра потише вести себя на церемонии после победы «Тулузы» в Кубке Франции
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем