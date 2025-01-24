«Спартаку» интересен лучший бомбардир «Тулузы» Абухляль. Вингер сборной Марокко обойдется в 13-14 млн евро (Иван Карпов)

«Спартак» может подписать Закарию Абухляля.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб изучает возможность приобретения лучшего бомбардира «Тулузы», интересующего также клубы АПЛ и Бундеслиги.

Французская команда рассчитывает получить за вингера 13-14 млн евро.

В этом сезоне футболист сборной Марокко провел в Лиге 1 18 матчей и забил 6 голов. Подробно со статистикой Абухляля можно ознакомиться здесь .

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