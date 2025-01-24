«Химкам» интересен Селихов. Вратаря могут подписать в случае снятия трансферного бана (Legalbet)
«Химки» интересуются Александром Селиховым.
По информации Legalbet, подмосковный клуб рассмотреть возможность перехода 30-летнего голкипера, но лишь в случае снятия трансферного бана.
В клубе уже есть экс-игроки «Спартака»: Георгий Джикия, Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев. Их наличие может стать одним из факторов, влияющих на решение о подписании вратаря.
Как пишет Legalbet, игроком также интересовался «Ростов».
Красно-белые объявили об уходе Селихова 22 января. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей в Фонбет Кубке России, трижды отстояв на ноль и пропустив 7 мячей. Подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
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