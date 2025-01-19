Первый тренер Хусанова об интересе клубов РПЛ: «Было много обращений – я всех посылал к агенту. Почему не срослось — не в курсе»

Павел Родненок рассказал, почему Абдукодир Хусанов не перешел в клуб из Мир РПЛ.

Родненок – первый тренер 20-летнего защитника, работал с ним в белорусском «Энергетике-БГУ».

Сообщалось, что Хусанов переходит из «Ланса » в «Манчестер Сити » за 50 млн евро.

— От российских клубов было много обращений лично ко мне. Специалисты, тренеры, агенты просили дать характеристику Хусанову . Интерес к нему был со всех сторон. Другое дело, что представители Хусанова приняли иной сценарий — работает в Беларуси, а когда будет готов — уезжает на Запад. Думаю, у них изначально был такой план.

— Клубы Премьер-лиги пытались его приобрести или только справки наводили?

— Я всех посылал к агенту, потому что я тренер, а не делец от футбола. А о чем они говорили и почему не срослось — не в курсе, — сказал экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси.