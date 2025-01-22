Агент Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «На нас выходило 12 клубов АПЛ. Последним выбыл из гонки «Ньюкасл»
На днях 20-летний игрок «Ланса» перешел в английский клуб за 50 млн евро.
— Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры?
— В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.
— Другие варианты были?
— На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова. В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.
— Главный конкурент «Сити»?
— «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фэйр-плей и других определенных факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Все затягивалось.
А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась, – сказал Гайрат Хасбиуллин.
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