Агент Хусанова об интересе от ЦСКА: «В приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы с партнером часто говорили на эту тему»
20-летний защитник перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити» за 50 млн евро с учетом бонусов. Французский клуб купил его у «Энергетика-БГУ» в 2023 году.
– Когда Абукодир играл в Белоруссии, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?
– У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось.
Могу сказать лишь, что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити», значит, в принципе двигались поэтапно верно.
– Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».
– У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему.
Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда, – сказал агент игрока Гайрат Хасбиуллин.
Хусанов – в «Ман Сити». От игры в Минске до АПЛ – всего за полтора года
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