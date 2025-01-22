Агент Хусанова об интересе от ЦСКА: «В приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы с партнером часто говорили на эту тему»

Агент Абдукодира Хусанова прокомментировал слухи, что игрок мог перейти в ЦСКА.

20-летний защитник перешел из «Ланса » в «Манчестер Сити» за 50 млн евро с учетом бонусов. Французский клуб купил его у «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

– Когда Абукодир играл в Белоруссии, были ли у вас предложения от топовых российских клубов?

– У меня есть партнер Улугбек Асанбаев. Мы вместе с ним ведем этого игрока. Может быть, на него и выходили из РПЛ. Я-то был сконцентрирован строго на европейском направлении. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос. Да и не люблю обсуждать то, что не состоялось.

Могу сказать лишь, что был интерес из Турции. Но раз мы в итоге оказались в «Манчестер Сити », значит, в принципе двигались поэтапно верно.

– Теперь уже бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян заявил, что армейцы могли подписать Хусанова, но их опередил «Ланс».

– У нас в приоритете всегда стоял европейский чемпионат. Когда парень играл в Беларуси, мы довольно часто с партнером говорили на эту тему.

Он мне поручил работу на европейском направлении. Мы были нацелены именно на это и шли туда, – сказал агент игрока Гайрат Хасбиуллин.

Хусанов – в «Ман Сити». От игры в Минске до АПЛ – всего за полтора года