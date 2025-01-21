Агент Хусанова о переходе в «Ман Сити»: «Клуб начинает перестройку, Пеп заинтересован в Абдукодире. 50 млн не платят за игрока, которого не видят в составе»
«Горожане» официально объявили о трансфере защитника сборной Узбекистана. «Ланс» получит за 20-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов.
«Клуб начинает перестройку из одной чемпионской команды в другую, как мы это услышали. Гвардиола впервые в карьере такое делает. С этим связана покупка молодых и быстрых центральных защитников.
Кто-то из футболистов мог не обладать нужной скоростью, а Диаш часто получает травмы. Гвардиола был вынужден начать охоту за двумя самыми перспективными центральными защитниками.
У нас было понимание, что тренер заинтересован в Хусанове», – сказал агент Гайрат Хасбиуллин, представляющий интересы игрока.
Также агент высказался о перспективах Хусанова на попадание в стартовый состав «Манчестер Сити».
– У «Сити» есть Диаш, Аке, Аканджи, Стоунз и Гвардиол. Это уже пять человек на две позиции. Плюс к основе подпускают Симпсона-Пьюзи из академии и объявили о трансфере Рейса из «Палмейраса». Даже при всех травмах все равно выглядит перебором.
– Я думаю, что никто не хочет брать игрока за 50 млн евро и отправлять в аренду. Такие деньги не платят за футболиста, которого не видят в составе, – сказал Хасбиуллин.
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