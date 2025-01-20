Хусанов о переходе в «Ман Сити»: «Момент гордости для меня и моей семьи. Гвардиола – один из величайших тренеров всех времен, и я буду очень рад учиться у него»
Абдукодир Хусанов высказался о переходе в «Манчестер Сити».
«Горожане» официально объявили о трансфере защитника сборной Узбекистана. «Ланс» получит за 20-летнего футболиста 50 млн евро с учетом бонусов.
«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Сити», клубу, за которым я с удовольствием наблюдал в течение долгого времени.
В этой команде много лучших игроков мира, и мне не терпится познакомиться с ними и поиграть вместе. И, конечно, Пеп Гвардиола – один из величайших тренеров всех времен, и я буду очень рад учиться у него и еще больше улучшать свою игру.
Для меня и моей семьи это момент гордости – присоединиться к такому великому клубу, как «Манчестер Сити», и я более чем готов к этому вызову», – сказал Хусанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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