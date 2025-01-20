Хавбек «Мальорки» Родригес о поведении саудовских фанатов: «Я удивлен, что те, кто хвастался защитой феминизма в деле Рубиалеса, молчат. То, что произошло с нашими женами, гораздо серьезнее»

Дани Родригес прокомментировал ситуацию с поведением саудовских фанатов.

«Мальорка », за которую играет Родригес, уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании, проходящем в Саудовской Аравии. Жена полузащитника пожаловалась на поведение местных болельщиков: «Преследовали нас, фотографировали. Нас никто не защищал».

По словам Дани , его жене и детям не давали пройти. Супругу футболиста, которая несла четырехлетнюю дочь на руках, трогали фанаты.

«Они были окружены толпой и не могли отреагировать, в то время как нападавшие фотографировали их и хватали их без всякого стыда. Недопустимо, чтобы нечто подобное происходило на турнире, организованном испанской федерацией футбола.

Очень плохо, что президент пытался подорвать доверие к нашим жалобам, утверждая, что наши жены путали преследование и домогательства. Это отвратительно.

Я удивлен, что те, кто хвастался защитой феминизма в деле Рубиалеса , до сих пор ничего не сказали. То, что произошло в Джидде с нашими женами, гораздо серьезнее, и отсутствие поддержки и осуждения со стороны наших представителей возмутительно», – заявил Родригес.