Станислав Черчесов: «Наши СМИ часто обращаются к малоизвестным представителям Запада за экспертными мнениями. Зачем?! Давайте правильно позиционировать наш футбол, сами себя уважать»
Станислав Черчесов призвал правильно позиционировать российский футбол.
«Наши СМИ часто обращаются к малоизвестным представителям Запада за некими экспертными мнениями. Зачем?! Какой вес имеет их мнение? Ответ очевиден.
В заключение хочу сказать о своих ожиданиях от весенней части РПЛ. Не хочу гадать и называть, кто какое место займет. Главное, чтобы те задачи, которые мои коллеги решают сейчас по тренировочному процессу, по комплектации, были выполнены так, как все планируют.
И тогда жду борьбу до последнего тура – и в верхней, и в нижней частях таблицы. Даже не жду – верю, что так и получится.
И еще одно мое пожелание: давайте правильно позиционировать российский футбол, сами себя уважать», – написал тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в колонке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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