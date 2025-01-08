Черчесов о возвращении России: «Продолжаем верить. Надо спокойно готовиться, развивать футбол и ждать»
Станислав Черчесов верит в скорое возвращение России в мировой футбол.
«Мы продолжаем верить. Единственное – надо спокойно готовиться, развивать российский футбол и ждать, как все закончится», – сказал главный тренер сборной Казахстана.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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