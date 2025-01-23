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  • Хакими о 4:2 с «Ман Сити»: «При счете 0:2 было нелегко, наш менталитет стал решающим. «ПСЖ» показал все, на что способен»
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Хакими о 4:2 с «Ман Сити»: «При счете 0:2 было нелегко, наш менталитет стал решающим. «ПСЖ» показал все, на что способен»

Ашраф Хакими считает, что «ПСЖ» обыграл «Манчестер Сити» благодаря характеру.

Парижане одержали победу (4:2) в матче 7-го тура Лиги чемпионов, уступая со счетом 0:2 к 53-й минуте.

«Наш менталитет оказал ключевое влияние. Мы показали характер. При счете 0:2 играть против такой команды было нелегко.

Это было невероятно, не могу описать это чувство. Такие матчи проживаются изнутри – вы должны показать все, на что способны, и мы сделали это и поэтому очень счастливы.

Мы почувствовали поддержку болельщиков, как только прибыли на стадион. Это было невероятно, великолепно. Я должен поблагодарить болельщиков за всю поддержку, которую они оказывали нам с начала года, и мы собираемся сделать все для «ПСЖ» и его болельщиков», – сказал защитник «ПСЖ».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
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