«ПСЖ» впервые выиграл матч ЛЧ, уступая 0:2. Во всех турнирах таких камбэков не было с 2012-го
«ПСЖ» впервые победил в матче ЛЧ, отыграв разницу в 2 мяча.
В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов парижане обыграли «Манчестер Сити» (4:2), уступая со счетом 0:2 к 53-й минуте.
Во вчерашнем матче «ПСЖ» впервые в истории выступления в Лиге чемпионов удалось победить, отыграв разницу в 2 гола.
Во всех турнирах парижане не совершали подобных камбэков с мая 2012 года – тогда команда обыграла «Валансьен» в Лиге 1 со счетом 4:3, уступая 0:2 по ходу матча.
Энрике разбил Пепа – по счету, владению и моментам. Абсолютно справедливый камбэк «ПСЖ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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