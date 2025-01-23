«ПСЖ» впервые выиграл матч ЛЧ, уступая 0:2. Во всех турнирах таких камбэков не было с 2012-го

«ПСЖ» впервые победил в матче ЛЧ, отыграв разницу в 2 мяча.

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов парижане обыграли «Манчестер Сити » (4:2), уступая со счетом 0:2 к 53-й минуте.

Во вчерашнем матче «ПСЖ» впервые в истории выступления в Лиге чемпионов удалось победить, отыграв разницу в 2 гола.

Во всех турнирах парижане не совершали подобных камбэков с мая 2012 года – тогда команда обыграла «Валансьен» в Лиге 1 со счетом 4:3, уступая 0:2 по ходу матча.

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