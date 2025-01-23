Дмитрий Булыкин: «Футболисты очень хорошо получают, чтобы не смотреть на цены. Может, цены и растут, но это не только в России»

Дмитрий Булыкин считает, что футболистам с их зарплатами грех жаловаться на цены.

– Многие действующие футболисты высказывались про повышение цен в магазинах. Вы часто ходите в магазин или же заказываете доставку?

– В основном доставка, но иногда и я хожу.

Футболистам, особенно действующим, грех жаловаться на цены. Может быть, цены и растут, но это не только в России.

Футболисты очень хорошо получают, чтобы не смотреть на цены, у них про это можно даже не спрашивать, там все на другом уровне, – сказал бывший нападающий сборной России, «Локомотива » и «Динамо » Булыкин .