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Кержаков о том, что игроки РПЛ могут прожить на 30 тысяч рублей: «Если правда живут на базе – верю в такие цифры. Там платить надо только за телефон»

Александр Кержаков верит, что футболисты могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Наверняка читали о новом тренде – сколько тратят на жизнь футболисты РПЛ. Верите, что игрок может жить на 30 тысяч рублей в месяц?

– Я только жил месяц на базе в Алма-Ате в июле, когда работал в «Кайрате». И не тратил вообще ничего. Меня кормили – а я никуда не выходил.

– Но разве игроки РПЛ не прибедняются?

– Если правда живут на базе – верю в такие цифры. Если игрок без семьи и живет на базе, платить надо только за телефон, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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