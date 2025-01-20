Кержаков тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц: «Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда их было много. Лучше бы больше помогал нуждающимся»
Александр Кержаков ответил на вопрос о своих ежемесячных расходах.
– Когда вы были игроком, много тратили?
– Очень много, но я никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги – ты на них не смотришь.
– А сейчас сколько в месяц тратите? Тысяч 300?
– Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам – вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно.
Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся еще в большем объеме, чем тогда это делал, а не шиковал, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.
Кержаков о том, что игроки РПЛ могут прожить на 30 тысяч рублей: «Если правда живут на базе – верю в такие цифры. Там платить надо только за телефон»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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