Кержаков тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц: «Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда их было много. Лучше бы больше помогал нуждающимся»

Александр Кержаков ответил на вопрос о своих ежемесячных расходах.

– Когда вы были игроком, много тратили?

– Очень много, но я никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги – ты на них не смотришь.

– А сейчас сколько в месяц тратите? Тысяч 300?

– Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам – вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно.

Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся еще в большем объеме, чем тогда это делал, а не шиковал, – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.

Кержаков о том, что игроки РПЛ могут прожить на 30 тысяч рублей: «Если правда живут на базе – верю в такие цифры. Там платить надо только за телефон»