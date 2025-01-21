Лещук может проесть миллион рублей за год: «Если ходить по ресторанам, то да. Самому тяжеловато, живу один, и готовить себе какие-то блюда…»
– Есть вопрос простой. За сколько вы покупаете помидоры? Николай Комличенко говорил, что больше тысячи рублей у него уходит на один килограмм.
– Не видел интервью Комличенко, но больше тысячи они не стоят. Даже в «Азбуке вкуса» видел за 900 рублей с чем-то.
Я больше закупаюсь в «Азбуке», потому что она около дома, но я увидел, сколько денег я потратил на продукты, думаю, пора перейти в какой-то магазин попроще. На самом деле в «Азбуке» ужасные фрукты и овощи. Есть какие-то продукты, которые можно купить, но в плане овощей и фрукты – вообще плохо там. Я бы с удовольствием пошел на рынок закупаться, но его нет рядом с домом.
– Можете ли за год проесть миллион?
– Если ходить по ресторанам, то да. Питаюсь и дома, и в ресторанах. Самому тяжеловато, живу один, и готовить себе какие-то блюда… Хотя ходил на мастер-классы, уже умею что-то готовить, сырники очень хорошие получаются.
– Мясо жарите?
– Иногда могу что-то мясное приготовить самостоятельно.
– К слову о мясе. «Спартак» – самый принципиальный соперник?
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