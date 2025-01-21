Майга о жизни на 30 тысяч рублей в месяц: «Когда живешь на базе, это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов»

Мамаду Майга рассказал, в каком случае смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

– Сколько вам нужно денег, чтобы прожить в месяц?

– У каждого свой бюджет. Читал, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц. Но даже бензин в Нижнем стоит дороже.

Когда живешь на базе, то это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов. А если жить с семьей и квартирой, это нереально. Жена, дети, квартира – это тяжело, – сказал полузащитник «Пари НН ».