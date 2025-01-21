Майга о жизни на 30 тысяч рублей в месяц: «Когда живешь на базе, это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов»
Мамаду Майга рассказал, в каком случае смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.
– Сколько вам нужно денег, чтобы прожить в месяц?
– У каждого свой бюджет. Читал, что Латышонок тратит 30 тысяч в месяц. Но даже бензин в Нижнем стоит дороже.
Когда живешь на базе, то это нормально. Мне бы хватило, если нет семьи, кредитов. А если жить с семьей и квартирой, это нереально. Жена, дети, квартира – это тяжело, – сказал полузащитник «Пари НН».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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