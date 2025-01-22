Квеквескири о том, сколько денег ему надо в месяц в Воронеже: «200-250 тысяч – c полноценной семьей для хорошей жизни. Чтобы хотя бы два раза сходить в ресторан и иметь досуг»

Ираклий Квеквескири рассказал, сколько денег ему нужно в месяц в Воронеже.

– Сколько денег вам достаточно для жизни в Воронеже?

– Все относительно. Кто‑то живет на те средства, которые имеет. У нас в обществе большой разброс, у всех разные потребности.

Понятно, что в Москве все дороже, но в Воронеже с полноценной семьей с детьми для хорошей жизни нужно 200-250 тысяч. Чтобы хотя бы два раза в месяц сходить поесть в ресторан и иметь досуг. Это хорошая сумма для семьи, – сказал полузащитник «Факела ».