Владение «Ман Сити» в матче с «ПСЖ» 36,9% – самый низкий результат при Пепе в ЛЧ после матча с «Барселоной» Энрике в 2016-м

«Ман Сити» Пепа Гвардиолы чуть не повторил антирекорд по владению в ЛЧ.

«Горожане» на выезде проиграли «ПСЖ» (2:4) в матче общего этапа турнира.

В этой игре владение мячом английского клуба составило 36,9% времени.

В рамках Лиги чемпионов «Ман Сити » под руководством Гвардиолы меньше владел мячом только в матче против «Барселоны» в ноябре 2016 года (34,7%).

Каталонцев тогда возглавлял нынешний главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике .