Владение «Ман Сити» в матче с «ПСЖ» 36,9% – самый низкий результат при Пепе в ЛЧ после матча с «Барселоной» Энрике в 2016-м
«Ман Сити» Пепа Гвардиолы чуть не повторил антирекорд по владению в ЛЧ.
«Горожане» на выезде проиграли «ПСЖ» (2:4) в матче общего этапа турнира.
В этой игре владение мячом английского клуба составило 36,9% времени.
В рамках Лиги чемпионов «Ман Сити» под руководством Гвардиолы меньше владел мячом только в матче против «Барселоны» в ноябре 2016 года (34,7%).
Каталонцев тогда возглавлял нынешний главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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