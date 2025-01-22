Хедира включил Зидана, Марадону, Иньесту, Беккенбауэра и Роналдиньо в топ-5 хавбеков в истории
На пятое место бывший игрок мадридского «Реала» поставил Роналдиньо. «Он был первым игроком «Барселоны», которому аплодировали стоя на «Бернабеу», – вспоминает он.
Четвертое место у Франца Беккенбауэра. «Я видел его игру только на видео, но даже после завершения карьеры он продолжал менять футбол», – объясняет немец.
Третья позиция у Андреса Иньесты: «Я много раз играл против него, и он никогда не терял мяч. Его пасы, его дриблинг? Не видел ничего подобного ни раньше, ни позже».
Вторую строчку в рейтинге занял Диего Марадона. Немец особенно отметил его игру за «Наполи» и сборную Аргентины.
Первое место Хедира отдал Зинедину Зидану.
«Он был моим кумиром. Я смотрел каждую его игру за «Реал», а также за сборную Франции, когда он выиграл чемпионат мира в 1998 году.
Он делал футбол очень простым. Я пытался повторить это, но у меня никогда не получалось так хорошо, как у него», – объяснил Хедира в интервью BBC.
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