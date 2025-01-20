Антони – худший трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Санчес – 2-й, Ди Мария – 3-й, Погба – 6-й, Мхитарян – 16-й, Магуайр – 18-й
Антони – худший трансфер «Манчестер Юнайтед» при Глейзерах по версии Goal.
Спортивный портал составил список худших приобретений «Юнайтед» при американских владельцах. Семье Глейзеров принадлежит контрольный пакет акций клуба с 2005 года.
1. Антони;
2. Алексис Санчес;
3. Анхель Ди Мария;
4. Джейдон Санчо;
5. Ромелу Лукаку;
6. Поль Погба;
7. Донни ван де Бек;
8. Мемфис Депай;
9. Радамель Фалькао;
10. Уилфрид Заа;
11. Бебе;
12. Морган Шнайдерлин;
13. Виктор Вальдес;
14. Габриэль Обертан;
15. Оуэн Харгривз;
16. Генрих Мхитарян;
17. Андерсон;
18. Харри Магуайр.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем