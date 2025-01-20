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  • Антони – худший трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Санчес – 2-й, Ди Мария – 3-й, Погба – 6-й, Мхитарян – 16-й, Магуайр – 18-й
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Антони – худший трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Санчес – 2-й, Ди Мария – 3-й, Погба – 6-й, Мхитарян – 16-й, Магуайр – 18-й

Антони – худший трансфер «Манчестер Юнайтед» при Глейзерах по версии Goal.

Спортивный портал составил список худших приобретений «Юнайтед» при американских владельцах. Семье Глейзеров принадлежит контрольный пакет акций клуба с 2005 года. 

1. Антони;

2. Алексис Санчес;

3. Анхель Ди Мария;

4. Джейдон Санчо;

5. Ромелу Лукаку;

6. Поль Погба;

7. Донни ван де Бек;

8. Мемфис Депай;

9. Радамель Фалькао;

10. Уилфрид Заа;

11. Бебе;

12. Морган Шнайдерлин;

13. Виктор Вальдес;

14. Габриэль Обертан;

15. Оуэн Харгривз;

16. Генрих Мхитарян;

17. Андерсон;

18. Харри Магуайр. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
рейтинги
logoпремьер-лига Англия
Глейзеры
logoМанчестер Юнайтед
logoХарри Магуайр
logoМемфис Депай
logoБебе
logoРадамель Фалькао
logoАнхель Ди Мария
logoУилфрид Заа
logoГабриэль Обертан
logoГенрих Мхитарян
logoМорган Шнайдерлин
logoДонни ван де Бек
logoРомелу Лукаку
logoВиктор Вальдес
logoАнтони
logoАлексис Санчес
logoДжейдон Санчо
logoАндерсон
logoПоль Погба
logoОуэн Харгривз
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