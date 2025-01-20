Антони – худший трансфер «МЮ» при Глейзерах по версии Goal. Санчес – 2-й, Ди Мария – 3-й, Погба – 6-й, Мхитарян – 16-й, Магуайр – 18-й

Антони – худший трансфер «Манчестер Юнайтед» при Глейзерах по версии Goal.

Спортивный портал составил список худших приобретений «Юнайтед » при американских владельцах. Семье Глейзеров принадлежит контрольный пакет акций клуба с 2005 года.

1. Антони;

2. Алексис Санчес ;

3. Анхель Ди Мария;

4. Джейдон Санчо;

5. Ромелу Лукаку ;

6. Поль Погба ;

7. Донни ван де Бек;

8. Мемфис Депай;

9. Радамель Фалькао;

10. Уилфрид Заа;

11. Бебе;

12. Морган Шнайдерлин;

13. Виктор Вальдес;

14. Габриэль Обертан;

15. Оуэн Харгривз;

16. Генрих Мхитарян;

17. Андерсон;

18. Харри Магуайр.