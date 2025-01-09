  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем за 251,4 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 3-й, Ямаль выше Мбаппе
41

Беллингем за 251,4 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 3-й, Ямаль выше Мбаппе

Джуд Беллингем возглавил список самых дорогих футболистов мира от CIES.

Полузащитник «Реала» и сборной Англии оценивается Международным центром спортивных исследований в 251,4 млн евро. Больше 200 млн также стоят Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор.

В топ-15 попали:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 251,4 млн евро.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 221,5 млн евро.

3. Винисиус Жуниор («Реал») – 205,7 млн евро.

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 180,3 млн евро.

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 175,2 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 157,3 млн евро.

7. Флориан Виртц («Байер») – 151,2 млн евро.

8. Коул Палмер («Челси») – 150 млн евро.

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 144,6 млн евро.

10. Родриго Гоэс («Реал») – 141,3 млн евро.

11. Кай Хавертц («Арсенал») – 130,1 млн евро.

12. Хулиан Альварес («Атлетико») – 125,2 млн евро.

13. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 118,3 млн евро.

14. Джамал Мусиала («Бавария») – 117,1 млн евро.

15. Беньямин Шешко («Лейпциг») – 116,6 млн евро.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
logoДжуд Беллингем
рейтинги
logoЧелси
logoФилип Фоден
logoБавария
logoХулиан Альварес
logoВинисиус Жуниор
деньги
logoЭрлинг Холанд
logoФлориан Виртц
logoбундеслига Германия
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
CIES
logoСавио Морейра
logoРБ Лейпциг
logoБукайо Сака
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoКилиан Мбаппе
logoЛамин Ямаль
logoКоул Палмер
logoРодриго
logoДжамал Мусиала
logoКай Хавертц
logoБеньямин Шешко
logoБарселона
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoБайер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус и Холанд – самые дорогие игроки мира по версии Transfermarkt. Мбаппе подешевел на 20 млн евро, Ямаль прибавил 30 млн
7430 декабря 2024, 08:25
Беллингем – лучший игрок декабря в Ла Лиге. Хавбек «Реала» опередил Рафинью и Гризманна
1027 декабря 2024, 20:28
Беллингем признан хавбеком года на Globe Soccer Awards. Игрок «Реала» обошел Родри, Палмера, Крооса
1727 декабря 2024, 17:09
Рекомендуем
Главные новости
Экс-директор «Барсы» Фрейша о недовольстве Тебаса регистрацией Ольмо и Виктора: «Ла Лига и RFEF хотели совершить безобразие в отношении «блауграны»
524 минуты назад
«Эвертон» уволил Дайча. Клуб идет 16-м в АПЛ
2327 минут назад
«Реал» хочет до конца сезона продлить контракт с Винисиусом. Саудовская Аравия предлагает вингеру 1 млрд евро за 5 лет – мадридцы спокойны и надеются на его спортивные амбиции (Relevo)
42сегодня, 16:03
Переговоры «Барселоны» и Араухо о новом контракте в тупике. «Ювентус» хочет любой ценой убедить Рональда перейти и обратится к «блаугране» после Суперкубка Испании (Relevo)
25сегодня, 15:55
«Астон Вилла» показала черную форму в честь 150-летия. Она вдохновлена первыми футболками клуба
18сегодня, 15:38Фото
Лапорту могут отстранить от должности президента «Барселоны» за выкрики «сукины дети» и «бесстыжие» (COPE)
62сегодня, 15:33
Игроки «Барсы» рассматривали бойкот вызова в сборную Испании в марте, если бы Ольмо не зарегистрировали (As)
68сегодня, 15:01
Семин – молодым игрокам: «Бросьте гаджеты – смотрите больше футбола, пробуйте сделать лучше, чем видели по телевизору. Времени у вас мало»
5сегодня, 14:57
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» сыграет с «Мальоркой»
122сегодня, 14:40
«ПСЖ» предложил «Наполи» за Хвичу около 80 млн евро. Вингер готов уйти в январе, обсуждаются условия контракта
77сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» обошел «Барселону» в борьбе за соглашение с Red Bull (Рубен Урия)
4 минуты назад
Алдонин об оценочных суждениях комментаторов: «Это их не красит. Зритель должен понимать, что происходит на поле, кто с мячом. Давать оценку – задача экспертов и специалистов»
414 минут назад
Кассано о Рэшфорде: «Фантастический игрок, я без ума от него. Маркус забил 28 голов как фланговый нападающий в позапрошлом сезоне. Но он получает 12 млн евро в год – в Италии никто не потянет»
216 минут назад
«Боруссия» и «Леганес» расторгли аренду Аллера. Форвард доиграет сезон в «Утрехте»
135 минут назад
«Униону» засчитано техническое поражение от «Бохума». Болельщик берлинцев попал зажигалкой в голову вратарю гостей Древесу 14 декабря
139 минут назад
«Реал» – «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1045 минут назад
«Ювентус» хочет обменять Дугласа Луиса на Зиркзе. «МЮ» заинтересован в сделке (Calciomercato)
949 минут назад
Тимур Гурцкая: «Мне не нравится «Матч ТВ», они гонятся за крупными каналами в YouTube и не успевают – и не получится. Это вопрос не только кадров, но и жесткого цензурирования»
4сегодня, 15:45
«Боруссия» Дортмунд продлила контракт со спортивным директором Келем до 2027 года
сегодня, 15:20
«Саутгемптон» подписал 18-летнего защитника «Валансьена» Санда. Жоашим был капитаном Франции на ЧМ-2023 для сборных U17
1сегодня, 15:20Фото
Рекомендуем