Беллингем за 251,4 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 3-й, Ямаль выше Мбаппе
Полузащитник «Реала» и сборной Англии оценивается Международным центром спортивных исследований в 251,4 млн евро. Больше 200 млн также стоят Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор.
В топ-15 попали:
1. Джуд Беллингем («Реал») – 251,4 млн евро.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 221,5 млн евро.
3. Винисиус Жуниор («Реал») – 205,7 млн евро.
4. Ламин Ямаль («Барселона») – 180,3 млн евро.
5. Килиан Мбаппе («Реал») – 175,2 млн евро.
6. Букайо Сака («Арсенал») – 157,3 млн евро.
7. Флориан Виртц («Байер») – 151,2 млн евро.
8. Коул Палмер («Челси») – 150 млн евро.
9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 144,6 млн евро.
10. Родриго Гоэс («Реал») – 141,3 млн евро.
11. Кай Хавертц («Арсенал») – 130,1 млн евро.
12. Хулиан Альварес («Атлетико») – 125,2 млн евро.
13. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 118,3 млн евро.
14. Джамал Мусиала («Бавария») – 117,1 млн евро.
15. Беньямин Шешко («Лейпциг») – 116,6 млн евро.
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