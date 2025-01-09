Беллингем за 251,4 млн евро – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Винисиус – 3-й, Ямаль выше Мбаппе

Джуд Беллингем возглавил список самых дорогих футболистов мира от CIES.

Полузащитник «Реала » и сборной Англии оценивается Международным центром спортивных исследований в 251,4 млн евро. Больше 200 млн также стоят Эрлинг Холанд и Винисиус Жуниор.

В топ-15 попали:

1. Джуд Беллингем («Реал») – 251,4 млн евро.

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 221,5 млн евро.

3. Винисиус Жуниор («Реал») – 205,7 млн евро.

4. Ламин Ямаль («Барселона ») – 180,3 млн евро.

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 175,2 млн евро.

6. Букайо Сака («Арсенал») – 157,3 млн евро.

7. Флориан Виртц («Байер») – 151,2 млн евро.

8. Коул Палмер («Челси») – 150 млн евро.

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 144,6 млн евро.

10. Родриго Гоэс («Реал») – 141,3 млн евро.

11. Кай Хавертц («Арсенал») – 130,1 млн евро.

12. Хулиан Альварес («Атлетико») – 125,2 млн евро.

13. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 118,3 млн евро.

14. Джамал Мусиала («Бавария») – 117,1 млн евро.

15. Беньямин Шешко («Лейпциг») – 116,6 млн евро.