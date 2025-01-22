Фаулер о Салахе: «Его невключение в топ-30 «Золотого мяча» – издевательство. Можно не обладать блестящей техникой и все равно быть великолепным – именно таков Мохамед»

Робби Фаулер раскритиковал отсутствие Мохамеда Салаха в топ-30 «Золотого мяча».

В 2024 году вингер «Ливерпуля » не был номинирован на приз лучшему игроку года от France Football.

«По-моему, его непопадание в топ-30 в прошлом году – это издевательство, полная чушь.

Он феноменальный игрок. Он не выглядит блестяще технически, но одна лишь блестящая техника не означает, что вы всегда будете блистать.

Вы можете не выделяться в плане техники и все равно быть великолепными, и Мо Салах – именно такой игрок. Он будет незаметен, но внезапно произойдет что-то невероятное, и Салах будет стоять за этим», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Amazon Prime.