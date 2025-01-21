«Бавария» начала переговоры с агентами Гиттенса о переходе летом. Компани одобрил трансфер вингера «Боруссии»

«Бавария» начала работу над трансфером Джейми Гиттенса.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер мюнхенцев Венсан Компани одобрил приход полузащитника дортмундской «Боруссии » предстоящим летом. Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно работают над подписанием Гиттенса и уже провели предварительные переговоры с агентами футболиста.

Сообщается, что «Бавария » считает Гиттенса приоритетным вариантом на позицию вингера.

В нынешнем сезоне Гиттенс провел 18 матчей в Бундеслиге, отметившись 7 голами и сделал 3 результативными передачами. Подробная статистика англичанина доступна здесь .