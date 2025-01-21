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«Бавария» начала переговоры с агентами Гиттенса о переходе летом. Компани одобрил трансфер вингера «Боруссии»

«Бавария» начала работу над трансфером Джейми Гиттенса.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер мюнхенцев Венсан Компани одобрил приход полузащитника дортмундской «Боруссии» предстоящим летом. Макс Эберль и Кристоф Фройнд активно работают над подписанием Гиттенса и уже провели предварительные переговоры с агентами футболиста.

Сообщается, что «Бавария» считает Гиттенса приоритетным вариантом на позицию вингера.

В нынешнем сезоне Гиттенс провел 18 матчей в Бундеслиге, отметившись 7 голами и сделал 3 результативными передачами. Подробная статистика англичанина доступна здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
возможные трансферы
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoВенсан Компани
Кристоф Фройнд
logoДжейми Гиттенс
logoБоруссия Дортмунд
Макс Эберль
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