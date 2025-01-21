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Скауты «Баварии» просмотрят Диоманде в матче ЛЧ. «Спортинг» хочет 50-60 млн евро за защитника

«Бавария» по-прежнему интересуется Усманом Диоманде.

Скауты мюнхенского клуба просмотрят центрального защитника «Спортинга» в среду в Лейпциге – в матче Лиги чемпионов с местным клубом.

«Бавария» рассматривает возможный трансфер 21-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара в январе или по окончании сезона, сообщает  A Bola.

По данным источника, лиссабонцы не продадут Диоманде дешевле 50-60 млн евро, в то время как отступные за него составляют 80 млн, а контракт рассчитан до 2027 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: A Bola
logoУсман Диоманде
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возможные трансферы
logoБавария
logoвысшая лига Португалия
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