«Челси» проведет новые переговоры по Гарначо из «МЮ», Гиттенсу из «Боруссии» и Телю из «Баварии»

«Челси» не отказывается от идеи о трансфере Алехандро Гарначо.

The Telegraph сообщает, что «синие» в этом месяце наводили справки по поводу вингера «Манчестер Юнайтед » и намерены провести дополнительные переговоры о его переходе.

Также в ближайшие дни лондонцы будут обсуждать возможность заключения сделок по Джейми Гиттенсу («Боруссия » Дортмунд) и Матису Телю («Бавария »). После этого они решат, на ком из этой троицы сосредоточиться.

Отмечается, что «МЮ» будет требовать за Гарначо 50 млн фунтов, и «Челси», вероятно, сперва придется кого-то продать, чтобы позволить себе такой трансфер.