«Челси» проведет новые переговоры по Гарначо из «МЮ», Гиттенсу из «Боруссии» и Телю из «Баварии»
«Челси» не отказывается от идеи о трансфере Алехандро Гарначо.
The Telegraph сообщает, что «синие» в этом месяце наводили справки по поводу вингера «Манчестер Юнайтед» и намерены провести дополнительные переговоры о его переходе.
Также в ближайшие дни лондонцы будут обсуждать возможность заключения сделок по Джейми Гиттенсу («Боруссия» Дортмунд) и Матису Телю («Бавария»). После этого они решат, на ком из этой троицы сосредоточиться.
Отмечается, что «МЮ» будет требовать за Гарначо 50 млн фунтов, и «Челси», вероятно, сперва придется кого-то продать, чтобы позволить себе такой трансфер.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
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