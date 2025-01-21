«Марсель» интересовался Рэшфордом и Телем. Клуб хочет арендовать форварда на замену Ваи (L’Equipe)

«Марсель» интересовался Маркусом Рэшфордом и Матисом Телем.

По информации L’Equipe, клуб хочет арендовать нападающего зимой в связи с возможным уходомЭлье Ваи. Спортивный директор «Марселя » Медхи Бенатия связывался с «Баварией» по поводу возможного подписания Теля , однако 19-летний форвард, как ожидается, будет получать больше игрового времени во второй половине сезона.

Кроме того, «Марсель» связывался с «Манчестер Юнайтед » по поводу аренды Рэшфорда . Ранее стало известно , что форварда также пытается подписать «Барселона».