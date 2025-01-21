«Марсель» интересовался Рэшфордом и Телем. Клуб хочет арендовать форварда на замену Ваи (L’Equipe)
«Марсель» интересовался Маркусом Рэшфордом и Матисом Телем.
По информации L’Equipe, клуб хочет арендовать нападающего зимой в связи с возможным уходомЭлье Ваи. Спортивный директор «Марселя» Медхи Бенатия связывался с «Баварией» по поводу возможного подписания Теля, однако 19-летний форвард, как ожидается, будет получать больше игрового времени во второй половине сезона.
Кроме того, «Марсель» связывался с «Манчестер Юнайтед» по поводу аренды Рэшфорда. Ранее стало известно, что форварда также пытается подписать «Барселона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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