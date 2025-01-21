«Бавария» и Дэвис близки к продлению контракта до 2030 года. Зарплата защитника – 15 млн евро в год до налогов
Альфонсо Дэвис, вероятно, останется в «Баварии».
Стороны близки к продлению контракта до 2030 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Ключевой деталью, приведшей к прорыву в переговорах, стал новый срок соглашения – ранее обсуждался контракт до 2029-го.
Зарплата канадского футболиста составит примерно 15 миллионов евро в год до уплаты налогов. Также предусмотрены различные бонусы, в том числе и подписной.
Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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