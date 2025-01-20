Переговоры «Баварии» и Дэвиса находятся на завершающей стадии, считают в клубе. Защитник может продлить контракт до 2030-го
Альфонсо Дэвис близок к продлению контракта с «Баварией».
В клубе считают, что переговоры с канадским защитником находятся на завершающей стадии.
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, стороны обсуждают возможность подписания договора до 2030 года, а не 2029-го, как сообщалось ранее. Такое соглашение позволит распределить расходы мюнхенцев на пять лет, а не на четыре. Ожидается, что зарплата футболиста составит 15 миллионов евро в год.
Решающее значение в этом вопросе имеет сильное желание Дэвиса продолжить сотрудничество с «Баварией».
В текущем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 16 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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