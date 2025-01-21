Кейлор Навас перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». Он расспрашивал Месси про клуб и Росарио
Кейлор Навас перейдет в родной клуб Лионеля Месси.
Голкипер из Коста-Рика, ранее игравший за «Реал», с лета находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ».
38-летний Навас принял предложение «Ньюэллс Олд Бойз» и в ближайшие дни подпишет контракт сроком на один год.
Перед переходом Кейлор спрашивал про город Росарио и клуб у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси, который родился там и начинал карьеру в академии красно-черных.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Partidazo de COPE
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