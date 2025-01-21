Кейлор Навас перейдет в «Ньюэллс Олд Бойз». Он расспрашивал Месси про клуб и Росарио

Кейлор Навас перейдет в родной клуб Лионеля Месси.

Голкипер из Коста-Рика, ранее игравший за «Реал », с лета находится в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ ».

38-летний Навас принял предложение «Ньюэллс Олд Бойз » и в ближайшие дни подпишет контракт сроком на один год.

Перед переходом Кейлор спрашивал про город Росарио и клуб у форварда «Интер Майами» Лионеля Месси , который родился там и начинал карьеру в академии красно-черных.