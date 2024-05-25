Навас ушел из сборной Коста-Рики. Кейлор провел за команду 114 матчей – 6-й результат в ее истории

Теги ПСЖ лига 1 Франция Сборная Коста-Рики по футболу Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас больше не будет выступать за сборную Коста-Рики.

Голкипер, покидающий «ПСЖ» по окончании сезона, также завершил карьеру в национальной команде.

«Вместе мы сотворили историю, выступая против сильнейших футболистов мира и поднимая название нашей страны на вершину», – сказал 37-летний вратарь в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.

Навас провел в составе сборной Коста-Рики 114 матчей – это шестой результат в ее истории. На ЧМ-2014 команда с ним в воротах впервые дошла до четвертьфинала.

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5 комментариев
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Легенда, в Реале был топчик.
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Классный вратарь, тащил Реал к победам.
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Легенда своей страны!
Что же он творил в 2014…
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