Навас ушел из сборной Коста-Рики. Кейлор провел за команду 114 матчей – 6-й результат в ее истории

Кейлор Навас больше не будет выступать за сборную Коста-Рики.

Голкипер, покидающий « » по окончании сезона, также завершил карьеру в национальной команде.

«Вместе мы сотворили историю, выступая против сильнейших футболистов мира и поднимая название нашей страны на вершину», – сказал 37-летний вратарь в видеосообщении, опубликованном в соцсетях.

провел в составе сборной 114 матчей – это шестой результат в ее истории. На ЧМ-2014 команда с ним в воротах впервые дошла до четвертьфинала.