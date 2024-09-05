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33 свободных агента – как сколотить из них три мощные команды

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Стартовали новые сезоны, скоро еврокубки, а минимум три десятка футболистов со звучными именами – пока до сих пор без клуба.

Мы набрали 33 игроков без контрактов и распределили их по трем командам. Какая вам понравится больше?

Первая сборная: супертитулованные и опытные

Тут будет много больших имен.

По персоналиям – кратко:

● Кейлор Навас (37 лет) – хоть и сгреб три трофея с «ПСЖ», но сыграл лишь шесть матчей во всех турнирах. За полгода до этого хотя бы играл за «Ноттингем Форест». В июле писали о возможном переходе в «Монцу» – пока этого не произошло.

● Патрик ван Анхолт (34) – еще три года назад покинул АПЛ, после чего играл в Турции и Нидерландах. Теперь ушел из «Галатасарая», где будет играть дальше – вопрос.

● Серхио Рамос (38) – сыграл сезон за «Севилью», которая закончила 14-й неподалеку от зоны вылета. Теперь без клуба – и его ждут в Саудовской Аравии. А именно – в «Аль-Орубе» с Кристианом Тельо.

● Жоэл Матип (33) – покинул «Ливерпуль» после восьми сезонов. С декабря 2023-го восстанавливался от травмы крестов. В июле Фабрицио Романо писал о возможном переходе в «Байер», но пока Матип без клуба.

● Серж Орье (31) – в 2021-м и 2022-м не вписывался в летние трансферные окна и переходил уже осенью, а последние полгода провел в «Галатасарае» – и то всего четыре матча. Похоже, снова будет ждать осеннего предложения.

● Адриен Рабьо (29) – пока самый неожиданный персонаж в списке, учитывая, что был основным игроком и в «Ювентусе», и в сборной Франции. Кого там только не было среди вариантов для продолжения карьеры – «Реал», «Барселона», «Милан», суперклубы АПЛ. Есть интерес и из «Аль-Насра».

● Миралем Пьянич (34) – уже два года как пропал с европейских радаров, выступая за «Аль-Шарджу» в ОАЭ. Пока есть слух о переходе в саудовский «Аль-Раэд» к Матиасу Норманну.

● Мемфис Депай (30) – последние три года провел в Испании. Говорилось об интересе «Интера» и «Милана» и со стороны команд попроще – «Райо Вальекано» и АЕК.

● Икер Муниаин (31) – казалось, уже никогда не покинет «Атлетик», но сделал это после 15 сезонов в клубе. И пока остался без футбола. Интересно направление слухов о продолжении карьеры – аргентинское: говорилось о переговорах с «Ривер Плейт» и «Сан Лоренсо».

● Хуан Мата (36) – очень долго играл в АПЛ, потом на сезон отбыл в «Галатасарай» и зацепил десять минут в японском «Виссел Кобе» – этого даже хватило, чтобы стать чемпионом Японии. Куда дальше? Вопрос.

● Виссам Бен-Йеддер (34) – наколотил 118 голов за пять лет в «Монако» и ушел. Год назад его обвиняли в изнасиловании во Франции. L’Équipe зимой писал о вероятном переезде на Ближний Восток. Трансфер в саудовский «Аль-Ахли» – как вариант.

Вторая сборная: звезды второго эшелона и несколько подзабытых фамилий

Здесь тоже интересный микс:

Как у них дела?

● Лорис Кариус (31) – был в «Ньюкасле», наиболее подходящее слово – числился. За 3,5 года у него всего два матча. Большой вопрос, кто его подпишет на таком фоне.

● Левен Курзава (32) – похожая история, но матчей чуть побольше, хоть в 2024-м француз не играл, а в старте «ПСЖ» не появлялся с 2021-го. Уходя, обвинял клуб в неуважении. Весной писали об интересе к нему со стороны «Аданы Демирспор», летом – о египетском «Аль-Ахли».

● Костас Манолас (33) – после возвращения в «Олимпиакос» и отъезда в ОАЭ попробовал перезагрузиться в «Салернитане». Вышло не слишком удачно – команда вылетела из Серии А с последнего места, пропустив 81 гол. Слух о переходе в «Рому» не подтвердился. Вернется в Грецию?

● Симон Кьер (35) – доиграл пятый сезон за «Милан», съездил на Евро, но за лето не определился с новым клубом. Хотя сообщалось об интересе «Венеции».

● Буна Сарр (32) – ушел из «Баварии», провел только 16 матчей за четыре сезона в Бундеслиге, да еще и не играл в 2024-м из-за порванных крестов. 

● Андре Гомеш (31) – после аренды в «Лилле» вернулся страдать в «Эвертоне», борясь с травмами и редко выходя на поле – в старте в прошлом сезоне АПЛ вообще вышел всего дважды. В Англии писали про трансфер в МЛС, а L’Équipe предполагал уход в «Ренн».

● Деле Алли (28) – контракт с «Эвертоном» истек, хотя клуб оставил его на время реабилитации после травмы паха. Нет понимания о том, где продолжать карьеру, но зато есть цель, как он сам говорил: «У меня стоит напоминание на 11 часов утра каждого дня: «Чемпионат мира 2026 года».

● Иван Перишич (35) – успел захватить несколько матчей в новом сезоне за «Хайдук», но уже покинул клуб. Возможно, продолжит карьеру в «Комо», как писал Романо. Шла речь и о «Дженоа».

● Юсуф Языджи (27) – экс-игрок ЦСКА забил пять голов за «Лилль» в прошлом сезоне и вызвал интерес «Милана», «Ниццы» и «Фенербахче». Итальянский вариант примечателен тем, что с Паулу Фонсекой турок работал совсем недавно.

● Ахмед Муса (31) – и еще один бывший игрок ЦСКА, последние три сезона он отыграл в Турции. Ушел из «Сивасспора» еще в феврале – там начались проблемы с выплатами зарплаты. В мае писали о возможном возвращении в «Аль-Наср» – там он три года выступал после аренды в ЦСКА. Но пока Муса не играет.

● Антони Марсьяль (28) – почти десять лет провел в «МЮ», но последний сезон совсем не удался. «Галатасарай», «Лилль», «Комо» и «Аталанта» мелькали в слухах, самый свежий – про АЕК.

Третья сборная: разбавленные разными именами герои РПЛ

Да, тут больше половины – из нашей лиги.

Что там у них?

● Иржи Павленка (32) – после семи сезонов ушел из «Вердера», где в последнее время играл мало из-за травм. Расставание вышло душевным, а в планах у голкипера было провести отпуск в Чехии и дальше искать клуб. Пока не нашел.

● Георгий Джикия (30) – экс-капитан «Спартака» сыграл всего восемь матчей в РПЛ в прошлом сезоне, а в этом так и не стартовал – нет команды. Шла речь про «Локомотив», махачкалинское «Динамо» еще несколько клубов и даже Медиалигу. «У меня есть право выбора, и я выбираю», – сказал недавно Джикия «РБ Спорту».

Марлон (28) – бразильский центральный защитник, успевший поиграть за «Барселону», «Сассуоло», «Ниццу», «Шахтер», «Монцу» и «Флуминенсе». Вряд ли еще увидим в Европе.

● Гжегож Крыховяк (34) – бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» вылетел с «Абхой» из саудовской Про-лиги и покинул команду. Может продолжить карьеру в «Бордо», который недавно перевели в четвертый французский дивизион из-за финансовых проблем.

● Марио Фернандес (33) – после года в «Зените» ушел из клуба, не договорившись по новому контракту. Учитывая травматичность и возраст игрока, будет ли нужен в России – вопрос.

● Дэви Классен (31) – стал чемпионом Италии в «Интере», но в Серии А выходил только на замену – лишь один матч начал в старте. И запомнился промахом в серии пенальти в Лиге чемпионов против «Атлетико». Следующий шаг – возможно, МЛС.

● Франсис Коклен (33) – шесть лет назад покинул «Арсенал» и все это время играл в Испании. С «Вильярреалом» он выиграл Лигу Европы и забил «Ливерпулю» в полуфинале ЛЧ, но все это было два-три года назад. Сейчас – в поисках клуба.

● Стеван Йоветич (34) – у черногорца 6+4 за сезон в «Олимпиакосе», но теперь он свободный агент. В августе был любопытный слух об интересе к Йоветичу со стороны индийского «Керала Бластерс». Но пока слухом и осталось.

● Антон Миранчук (28) – о его уходе из «Локомотива» объявил агент Вадим Шпинев сразу после окончания сезона-2023/24, сам клуб подтвердил это только через месяц. Прошло еще два – Миранчук пока без команды, хотя им интересовались в Турции, Греции и РПЛ.

● Виктор Мозес (33) – ушел после почти четырех лет в «Спартаке». Агент игрока уточнил, что нигериец может остаться в России, но есть интерес из Турции и стран Ближнего Востока.

● Артем Дзюба (36) – последний раз выходил на поле в апрельской игре против «Спартака». Сам пока не думает о завершении карьеры. «Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе», – говорил он «Матч ТВ».

Фото: IMAGO/UWE KRAFT, Steve Flynn/Keystone Press Agency, Rocario Ruz/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/dele; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

трансферы
возможные трансферы
logoПатрик ван Анхолт
logoКейлор Навас
logoСерхио Рамос
logoСерж Орье
logoМатс Хуммельс
logoАдриен Рабьо
logoМемфис Депай
logoМиралем Пьянич
logoИкер Муниаин
logoХуан Мата
logoЛорис Кариус
logoЛевен Курзава
logoВиссам Бен-Йеддер
logoДеле Алли
logoВиктор Мозес
logoИван Перишич
logoСимон Кьер
logoАндре Гомеш
logoАнтони Марсьяль
logoЖоэль Матип
logoСтеван Йоветич
logoАхмед Муса
logoБуна Сарр
logoФрансис Коклен
logoЮсуф Языджи
logoГеоргий Джикия
logoКостас Манолас
logoГжегож Крыховяк
logoАртем Дзюба
logoДэви Классен
logoИржи Павленка
logoМарио Фернандес
logoАнтон Миранчук