33 свободных агента – как сколотить из них три мощные команды

Стартовали новые сезоны, скоро еврокубки, а минимум три десятка футболистов со звучными именами – пока до сих пор без клуба.

Мы набрали 33 игроков без контрактов и распределили их по трем командам. Какая вам понравится больше?

Первая сборная: супертитулованные и опытные

Тут будет много больших имен.

По персоналиям – кратко:

● Кейлор Навас (37 лет) – хоть и сгреб три трофея с «ПСЖ», но сыграл лишь шесть матчей во всех турнирах. За полгода до этого хотя бы играл за «Ноттингем Форест». В июле писали о возможном переходе в «Монцу» – пока этого не произошло.

● Патрик ван Анхолт (34) – еще три года назад покинул АПЛ, после чего играл в Турции и Нидерландах. Теперь ушел из «Галатасарая», где будет играть дальше – вопрос.

● Серхио Рамос (38) – сыграл сезон за «Севилью», которая закончила 14-й неподалеку от зоны вылета. Теперь без клуба – и его ждут в Саудовской Аравии. А именно – в «Аль-Орубе» с Кристианом Тельо.

● Жоэл Матип (33) – покинул «Ливерпуль» после восьми сезонов. С декабря 2023-го восстанавливался от травмы крестов. В июле Фабрицио Романо писал о возможном переходе в «Байер», но пока Матип без клуба.

● Серж Орье (31) – в 2021-м и 2022-м не вписывался в летние трансферные окна и переходил уже осенью, а последние полгода провел в «Галатасарае» – и то всего четыре матча. Похоже, снова будет ждать осеннего предложения.

● Адриен Рабьо (29) – пока самый неожиданный персонаж в списке, учитывая, что был основным игроком и в «Ювентусе», и в сборной Франции. Кого там только не было среди вариантов для продолжения карьеры – «Реал», «Барселона», «Милан», суперклубы АПЛ. Есть интерес и из «Аль-Насра».

● Миралем Пьянич (34) – уже два года как пропал с европейских радаров, выступая за «Аль-Шарджу» в ОАЭ. Пока есть слух о переходе в саудовский «Аль-Раэд» к Матиасу Норманну.

● Мемфис Депай (30) – последние три года провел в Испании. Говорилось об интересе «Интера» и «Милана» и со стороны команд попроще – «Райо Вальекано» и АЕК.

● Икер Муниаин (31) – казалось, уже никогда не покинет «Атлетик», но сделал это после 15 сезонов в клубе. И пока остался без футбола. Интересно направление слухов о продолжении карьеры – аргентинское: говорилось о переговорах с «Ривер Плейт» и «Сан Лоренсо».

● Хуан Мата (36) – очень долго играл в АПЛ, потом на сезон отбыл в «Галатасарай» и зацепил десять минут в японском «Виссел Кобе» – этого даже хватило, чтобы стать чемпионом Японии. Куда дальше? Вопрос.

● Виссам Бен-Йеддер (34) – наколотил 118 голов за пять лет в «Монако» и ушел. Год назад его обвиняли в изнасиловании во Франции. L’Équipe зимой писал о вероятном переезде на Ближний Восток. Трансфер в саудовский «Аль-Ахли» – как вариант.

Вторая сборная: звезды второго эшелона и несколько подзабытых фамилий

Здесь тоже интересный микс:

Как у них дела?

● Лорис Кариус (31) – был в «Ньюкасле», наиболее подходящее слово – числился. За 3,5 года у него всего два матча. Большой вопрос, кто его подпишет на таком фоне.

● Левен Курзава (32) – похожая история, но матчей чуть побольше, хоть в 2024-м француз не играл, а в старте «ПСЖ» не появлялся с 2021-го. Уходя, обвинял клуб в неуважении. Весной писали об интересе к нему со стороны «Аданы Демирспор», летом – о египетском «Аль-Ахли».

● Костас Манолас (33) – после возвращения в «Олимпиакос» и отъезда в ОАЭ попробовал перезагрузиться в «Салернитане». Вышло не слишком удачно – команда вылетела из Серии А с последнего места, пропустив 81 гол. Слух о переходе в «Рому» не подтвердился. Вернется в Грецию?

● Симон Кьер (35) – доиграл пятый сезон за «Милан», съездил на Евро, но за лето не определился с новым клубом. Хотя сообщалось об интересе «Венеции».

● Буна Сарр (32) – ушел из «Баварии», провел только 16 матчей за четыре сезона в Бундеслиге, да еще и не играл в 2024-м из-за порванных крестов.

● Андре Гомеш (31) – после аренды в «Лилле» вернулся страдать в «Эвертоне», борясь с травмами и редко выходя на поле – в старте в прошлом сезоне АПЛ вообще вышел всего дважды. В Англии писали про трансфер в МЛС, а L’Équipe предполагал уход в «Ренн».

● Деле Алли (28) – контракт с «Эвертоном» истек, хотя клуб оставил его на время реабилитации после травмы паха. Нет понимания о том, где продолжать карьеру, но зато есть цель, как он сам говорил: «У меня стоит напоминание на 11 часов утра каждого дня: «Чемпионат мира 2026 года».

● Иван Перишич (35) – успел захватить несколько матчей в новом сезоне за «Хайдук», но уже покинул клуб. Возможно, продолжит карьеру в «Комо», как писал Романо. Шла речь и о «Дженоа».

● Юсуф Языджи (27) – экс-игрок ЦСКА забил пять голов за «Лилль» в прошлом сезоне и вызвал интерес «Милана», «Ниццы» и «Фенербахче». Итальянский вариант примечателен тем, что с Паулу Фонсекой турок работал совсем недавно.

● Ахмед Муса (31) – и еще один бывший игрок ЦСКА, последние три сезона он отыграл в Турции. Ушел из «Сивасспора» еще в феврале – там начались проблемы с выплатами зарплаты. В мае писали о возможном возвращении в «Аль-Наср» – там он три года выступал после аренды в ЦСКА. Но пока Муса не играет.

● Антони Марсьяль (28) – почти десять лет провел в «МЮ», но последний сезон совсем не удался. «Галатасарай», «Лилль», «Комо» и «Аталанта» мелькали в слухах, самый свежий – про АЕК.

Третья сборная: разбавленные разными именами герои РПЛ

Да, тут больше половины – из нашей лиги.

Что там у них?

● Иржи Павленка (32) – после семи сезонов ушел из «Вердера», где в последнее время играл мало из-за травм. Расставание вышло душевным, а в планах у голкипера было провести отпуск в Чехии и дальше искать клуб. Пока не нашел.

● Георгий Джикия (30) – экс-капитан «Спартака» сыграл всего восемь матчей в РПЛ в прошлом сезоне, а в этом так и не стартовал – нет команды. Шла речь про «Локомотив», махачкалинское «Динамо» еще несколько клубов и даже Медиалигу. «У меня есть право выбора, и я выбираю», – сказал недавно Джикия «РБ Спорту».

Марлон (28) – бразильский центральный защитник, успевший поиграть за «Барселону», «Сассуоло», «Ниццу», «Шахтер», «Монцу» и «Флуминенсе». Вряд ли еще увидим в Европе.

● Гжегож Крыховяк (34) – бывший футболист «Локомотива» и «Краснодара» вылетел с «Абхой» из саудовской Про-лиги и покинул команду. Может продолжить карьеру в «Бордо», который недавно перевели в четвертый французский дивизион из-за финансовых проблем.

● Марио Фернандес (33) – после года в «Зените» ушел из клуба, не договорившись по новому контракту. Учитывая травматичность и возраст игрока, будет ли нужен в России – вопрос.

● Дэви Классен (31) – стал чемпионом Италии в «Интере», но в Серии А выходил только на замену – лишь один матч начал в старте. И запомнился промахом в серии пенальти в Лиге чемпионов против «Атлетико». Следующий шаг – возможно, МЛС.

● Франсис Коклен (33) – шесть лет назад покинул «Арсенал» и все это время играл в Испании. С «Вильярреалом» он выиграл Лигу Европы и забил «Ливерпулю» в полуфинале ЛЧ, но все это было два-три года назад. Сейчас – в поисках клуба.

● Стеван Йоветич (34) – у черногорца 6+4 за сезон в «Олимпиакосе», но теперь он свободный агент. В августе был любопытный слух об интересе к Йоветичу со стороны индийского «Керала Бластерс». Но пока слухом и осталось.

● Антон Миранчук (28) – о его уходе из «Локомотива» объявил агент Вадим Шпинев сразу после окончания сезона-2023/24, сам клуб подтвердил это только через месяц. Прошло еще два – Миранчук пока без команды, хотя им интересовались в Турции, Греции и РПЛ.

● Виктор Мозес (33) – ушел после почти четырех лет в «Спартаке». Агент игрока уточнил, что нигериец может остаться в России, но есть интерес из Турции и стран Ближнего Востока.

● Артем Дзюба (36) – последний раз выходил на поле в апрельской игре против «Спартака». Сам пока не думает о завершении карьеры. «Еду в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Играю в футбол с друзьями, потом играю в теннис, иногда еще могу поиграть в волейбол. Каждый день держу себя в тонусе», – говорил он «Матч ТВ».

Фото: IMAGO/UWE KRAFT, Steve Flynn/Keystone Press Agency, Rocario Ruz/Keystone Press Agency, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/dele ; Gettyimages.ru /Valerio Pennicino