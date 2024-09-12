Экс-вратарь «Реала» Навас предложен «Гремио». Костариканец без клуба после ухода из «ПСЖ» в мае
Кейлор Навас может продолжить карьеру в Бразилии.
Экс-вратарь «Реала» и «ПСЖ» был предложен «Гремио», сообщает CNN Brasil. 37-летний костариканец с мая находится без клуба после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен».
«Гремио» пока официально не выразил своего интереса к игроку. Навас может быть зарегистрирован до 20 сентября, поскольку его предыдущий контракт был расторгнут до закрытия трансферного окна в Бразилии (2 сентября). Похожая ситуация произошла с «Коринтиансом», который зарегистрировал Мемфиса Депая и Андре Каррильо.
У Кейлора также есть предложения от арабских клубов.
Навас выступал за «Реал» с 2014 по 2019 год. Игрок завоевал три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, Суперкубок Испании, два Суперкубка УЕФА и четыре Клубных чемпионата мира.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CNN Brasil
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости