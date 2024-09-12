Экс-вратарь «Реала» Навас предложен «Гремио». Костариканец без клуба после ухода из «ПСЖ» в мае

Кейлор Навас может продолжить карьеру в Бразилии.

Экс-вратарь «Реала » и «ПСЖ» был предложен «Гремио», сообщает CNN Brasil. 37-летний костариканец с мая находится без клуба после завершения контракта с «Пари Сен-Жермен ».

«Гремио » пока официально не выразил своего интереса к игроку. Навас может быть зарегистрирован до 20 сентября, поскольку его предыдущий контракт был расторгнут до закрытия трансферного окна в Бразилии (2 сентября). Похожая ситуация произошла с «Коринтиансом», который зарегистрировал Мемфиса Депая и Андре Каррильо.

У Кейлора также есть предложения от арабских клубов.

Навас выступал за «Реал» с 2014 по 2019 год. Игрок завоевал три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, Суперкубок Испании, два Суперкубка УЕФА и четыре Клубных чемпионата мира.