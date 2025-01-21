  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой
Видео
15

Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой

Новичок «Зенита» Луис Энрике присоединился к команде.

Сегодня «Зенит» подписал вингера Луиса Энрике Андре, атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс» писал про 30+2 млн.

Энрике присоединился к клубу из Санкт-Петербурга на сборе в Дохе.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак представил новичка команде, его помощник Вильям Оливейра переводил речь для игрока и других легионеров клуба. Традиционный тоннель, через который проходят новые игроки, решено было отложить на время.

После этого Луис Энрике стал здороваться и общаться с новыми партнерами.

Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. Там сплошной «Зенит»

Луис Энрике – игрок уровня Малкома (как минимум). Что он даст «Зениту»?

Сейчас вы узнаете о Луисе Энрике вообще все

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «Зенита»
logoЛуис Энрике Андре
logoСергей Семак
logoЗенит
logoВильям Оливейра
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев про «Зенит», «Ботафого», Энрике, Вендела и Артура: «Полностью сбалансированная сделка. С учетом сумм и сроков платежей никто никому ничего доплачивать не будет»
124вчера, 20:01
Луис Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. У «Зенита» 8 покупок в топ-10
126вчера, 18:55
Генич об Энрике в «Зените»: «Футболист за 35 млн евро должен выигрывать матчи в одиночку»
80вчера, 18:15
💥 «Зенит» подписал Луиса Энрике. Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, Вендел – летом
285вчера, 15:37
Рекомендуем
Главные новости
Не забудьте про замены в фэнтези Лиги Европы! Дедлайн уже сегодня
157 минут назадФэнтези
Лига чемпионов. «Монако» Головина примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Лилль», «Барса» в гостях у «Бенфики», «Юве» сыграет с «Брюгге», «Атлетико» против «Байера»
9сегодня, 04:50
«Зенит» подписал Энрике и отдал Артура и Вендела «Ботафого», Касаткина вылетела с Australian Open, Хусанов перешел в «Ман Сити», Анчелотти может уйти из «Реала» в конце сезона и другие новости
1сегодня, 04:10
В ЦСКА уверены в подписании 18-летнего хавбека «Фламенго» Лоррана. Сделка близка к завершению («Чемпионат»)
11сегодня, 03:39
«Ман Сити» покупает 18-летнего Джуму Ба из «Вальядолида». Центрального защитника могут отдать «Лансу» в аренду
6сегодня, 03:23
Мареска про 3:1 с «Вулвс»: «Первые 40 минут – топ, мы доминировали. Потом снова повторилось то, что было в последних играх. Но во 2-м тайме мы контролировали игру»
9вчера, 22:49
Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»
18вчера, 22:26
«Челси» интересен Влахович. Клуб рассматривает приобретение форварда «Ювентуса»
22вчера, 22:14
«Челси» выиграл в АПЛ впервые за 6 матчей. Команда Марески идет 4-й и опережает «Ман Сити» на 2 очка перед очным матчем
9вчера, 22:00
Чемпионат Англии. «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
1408вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6 минут назад
«Спартак» был в положении «Зенита» в 90-х. Гегемония одного клуба надоедает всем». Ананко об РПЛ
216 минут назад
«Аталанта» – «Штурм». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
30 минут назад
Канчельскис о Бителло: «Бразильцы приезжают в РПЛ заработать. Заварил кашу, чтобы улучшить условия по контракту. Не удивлюсь, если окажется в «Зените»
741 минуту назад
«Монако» – «Астон Вилла». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
57 минут назад
Казанский «Сокол» вновь выставлен на продажу на Avito, цена – 5,6 млн рублей
3сегодня, 04:35
«Барса» требует у «Комо» 10 млн евро за Гарсию. Трансфер позволит арендовать Рэшфорда
11сегодня, 04:17
Мовсесьян об уходе из ЦСКА: «Главный результат – медали, кубки и прибыль. Мне однажды сказали: «Это не твой клуб»
сегодня, 03:55
Хюттер о результативности Головина: «Показатели хуже прошлогодних не только у Александра – у всей линии нападения «Монако». Выберемся из этой ситуации»
1сегодня, 03:00
Мовсесьян о продаже Медины «Спартаку»: «Топ-работа. 4,2 миллиона евро – чистая прибыль ЦСКА за два года»
4сегодня, 02:43
Рекомендуем