Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой

Новичок «Зенита» Луис Энрике присоединился к команде.

Сегодня «Зенит» подписал вингера Луиса Энрике Андре , атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого » в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал , что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс » писал про 30+2 млн.

Энрике присоединился к клубу из Санкт-Петербурга на сборе в Дохе.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак представил новичка команде, его помощник Вильям Оливейра переводил речь для игрока и других легионеров клуба. Традиционный тоннель, через который проходят новые игроки, решено было отложить на время.

После этого Луис Энрике стал здороваться и общаться с новыми партнерами.

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