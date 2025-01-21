Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборе в Дохе. Семак познакомил бразильца с командой
Сегодня «Зенит» подписал вингера Луиса Энрике Андре, атакующий полузащитник сине-бело-голубых Артур перейдет в «Ботафого» в это окно, а хавбек Вендел – летом. Фабрицио Романо сообщал, что трансфер Луиса обошелся клубу Мир РПЛ в 35 млн евро, «Спорт-Экспресс» писал про 30+2 млн.
Энрике присоединился к клубу из Санкт-Петербурга на сборе в Дохе.
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак представил новичка команде, его помощник Вильям Оливейра переводил речь для игрока и других легионеров клуба. Традиционный тоннель, через который проходят новые игроки, решено было отложить на время.
После этого Луис Энрике стал здороваться и общаться с новыми партнерами.
Энрике – в топ-5 самых дорогих трансферов РПЛ. Там сплошной «Зенит»
Луис Энрике – игрок уровня Малкома (как минимум). Что он даст «Зениту»?
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