Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. «МЮ» не станет чемпионом – отставание слишком велико»

Криштиану Роналду считает, что «Арсенал» способен выиграть АПЛ.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в АПЛ.

– Как ты думаешь, «Арсенал» выиграет лигу в этом сезоне?

– Может быть. Это возможно. Думаю, топ-команды Премьер-лиги очень-очень близки друг к другу по уровню, но там никогда не знаешь, что произойдет. Это очень сложная лига.

Но «Манчестер» [«Юнайтед»] точно не выиграет лигу, потому что отставание слишком велико. Это возможно, да, но я в это не верю. «Арсенал»? Возможно.

– Дай мне надежду.

– Это возможно. Посмотрим.

– Можешь произнести «Арсенал» может выиграть лигу»?

– «Арсенал» может выиграть лигу.

– Спасибо! – ответил телеведущий Пирс Морган футболисту «Аль-Насра».

Криштиану Роналду: «МЮ» идет не той дорогой, у них нет структуры. У клуба потрясающий потенциал, меня печалит его состояние, необходимо меняться – речь не только о тренере и игроках»