Роналду считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Это очень сложная лига, топ-клубы близки друг к другу по уровню. «МЮ» не станет чемпионом – отставание слишком велико»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в АПЛ.
– Как ты думаешь, «Арсенал» выиграет лигу в этом сезоне?
– Может быть. Это возможно. Думаю, топ-команды Премьер-лиги очень-очень близки друг к другу по уровню, но там никогда не знаешь, что произойдет. Это очень сложная лига.
Но «Манчестер» [«Юнайтед»] точно не выиграет лигу, потому что отставание слишком велико. Это возможно, да, но я в это не верю. «Арсенал»? Возможно.
– Дай мне надежду.
– Это возможно. Посмотрим.
– Можешь произнести «Арсенал» может выиграть лигу»?
– «Арсенал» может выиграть лигу.
– Спасибо! – ответил телеведущий Пирс Морган футболисту «Аль-Насра».
