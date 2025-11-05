Брэдли ладонью задел нос Винисиуса в штрафной «Ливерпуля» – бразилец вскрикнул и упал, закрыв лицо руками. Судья Ковач не отреагировал

Винисиус Жуниор упал в штрафной «Ливерпуля» – пенальти не назначен.

Винисиус Жуниор претендовал на пенальти в конце первого тайма матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем ».

На 40-й минуте бразилец попытался обыграть Конора Брэдли в штрафной площади. Вингер резко изменил направление, и защитник мерсисайдцев, вскинув руку, задел нос соперника.

Винисиус вскрикнул и, закрыв лицо ладонями, упал на газон. Главный судья Иштван Ковач не отреагировал на эпизод, назначив удар от ворот, поскольку мяч ушел за пределы поля от игрока «Реала ».

Изображения: кадры из трансляции Okko