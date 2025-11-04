Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»

Юрий Гаврилов: Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком.

Бывший футболист «Спартака » Юрий Гаврилов считает, что в нынешнем составе команды некого выделить.

«Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. Лидера в команде нет. Посмотрите статистику Барко – четыре гола за сезон. Вы считаете, что этого достаточно? Чем его выделять? У нас в свое время игру вел Черенков , тогда и команда занимала соответствующее место. А про Барко сказать нечего. Его игры недостаточно, чтобы «Спартак» занимал высокое место.

В свое время великий Георгий Ярцев забивал по 18-20 голов за сезон. Когда он закончил, то пришлось эти функции выполнять мне, хотя я не был ярким нападающим. Но я забивал по 20 мячей. Вот это вклад, а не четыре гола Барко! У нас правый защитник Володя Сочнов за сезон 10 мячей забивал. А Барко – это футболист центра, от которого весь конструктив команды зависит. Еще он должен помогать нападающим, а там Угальде , который забил пару мячей, но помощи нет.

Тогда у меня вопрос: зачем их держат в команде? С дуру можно и еще больше отдать денег, если они есть, но их можно быстро разбазарить. Надо их использовать с пользой для клуба. Сегодня ты за одного отдал, завтра – за другого 20 миллионов. Но результата и толку нет! Значит, футболисты не те.

Сейчас эти побудут еще немного в команде, они уйдут, а на их место надо опять приводить других. Либо надо искать своих ребят из академии. Тогда не надо будет по 20 миллионов выкидывать», – сказал Гаврилов.