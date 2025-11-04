  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»
2

Юрий Гаврилов: «Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон – вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 – вот это вклад!»

Юрий Гаврилов: Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком.

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что в нынешнем составе команды некого выделить. 

«Никого в «Спартаке» нельзя назвать лучшим игроком. Лидера в команде нет. Посмотрите статистику Барко – четыре гола за сезон. Вы считаете, что этого достаточно? Чем его выделять? У нас в свое время игру вел Черенков, тогда и команда занимала соответствующее место. А про Барко сказать нечего. Его игры недостаточно, чтобы «Спартак» занимал высокое место.

В свое время великий Георгий Ярцев забивал по 18-20 голов за сезон. Когда он закончил, то пришлось эти функции выполнять мне, хотя я не был ярким нападающим. Но я забивал по 20 мячей. Вот это вклад, а не четыре гола Барко! У нас правый защитник Володя Сочнов за сезон 10 мячей забивал. А Барко – это футболист центра, от которого весь конструктив команды зависит. Еще он должен помогать нападающим, а там Угальде, который забил пару мячей, но помощи нет.

Тогда у меня вопрос: зачем их держат в команде? С дуру можно и еще больше отдать денег, если они есть, но их можно быстро разбазарить. Надо их использовать с пользой для клуба. Сегодня ты за одного отдал, завтра – за другого 20 миллионов. Но результата и толку нет! Значит, футболисты не те.

Сейчас эти побудут еще немного в команде, они уйдут, а на их место надо опять приводить других. Либо надо искать своих ребят из академии. Тогда не надо будет по 20 миллионов выкидывать», – сказал Гаврилов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoЮрий Гаврилов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Ярцев
logoЭсекиэль Барко
logoФедор Черенков
logoМанфред Угальде
Владимир Сочнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«ПСЖ» – «Бавария». 0:1 – гол Дембеле отменили из-за офсайда, Усмана заменили в 1-м тайме. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
22-летний Беллингем – самый юный игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов
4 минуты назад
Криштиану Роналду: «Не знаю, сколько у меня машин, я не считаю. 40 или 41. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция – я не буду ее водить. Самая дорогая покупка – самолет»
12 минут назад
Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
30 минут назад
«Ливерпуль» – «Реал». Виртц, Мбаппе, Салах, Винисиус играют. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» разгромил «Славию», «Ювентус» играет со «Спортингом», «Наполи» и «Айнтрахт» не забили
48 минут назад
«Арсенал» побил свой рекорд по сухим победам и повторил достижение «Ливерпуля»-1920 и «Престона»-1889 по сухим матчам. «Канониры» выиграли 8 раз подряд без пропущенных голов
34 минуты назад
Конте выиграл 16 из 46 матчей в ЛЧ. У «Наполи» 1 победа в 4 турах в этом сезоне
44 минуты назад
«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд с общим счетом 21:1. Поражений нет с августа
45 минут назад
«Арсенал» не пропускает 8 матчей – больше месяца
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шарджу», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
18 минут назад
«Ювентус» – «Спортинг». 0:1 – Араухо забил. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Семшов о 10-минутной проверке гола «Ростова» «Акрону»: «Нонсенс. В канцтовары за линейкой бегали? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?»
22 минуты назад
«Атлетико» – «Юнион». Гризманн и Альварес в старте. Онлайн-трансляция
30 минут назадLive
«Наполи» не смог обыграть «Айнтрахт» – 0:0. Команда Конте выиграла лишь один матч в ЛЧ
51 минуту назад
Канчельскис о словах Бубнова про превосходство Батракова над Гюлером: «Детский разговор. Будет играть в «Реале» или «Барселоне» – тогда можно будет сравнивать»
59 минут назад
Судья после ВАР назначил пенальти в пользу «Арсенала» в матче со «Славией» – мяч попал в руку Провода после удара Габриэла головой
сегодня, 18:32Фото
Холанд об отцовстве: «Оно изменило мою жизнь – внезапно появился тот, кто будит меня каждое утро. Это помогло мне еще больше сосредоточиться на футболе и отключаться от него»
сегодня, 18:21
Киву перед «Кайратом»: «Это будет непростой матч, я не слушаю других. Побеждать в ЛЧ никогда не бывает просто»
сегодня, 18:09
В «Челси» надеются, что Палмер сыграет с «Барселоной» 25 ноября. Хавбек не выходит с 20 сентября
сегодня, 18:06