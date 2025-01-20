«Милан» может купить опорника «Порту» Варелу или Риччи из «Торино» летом
«Милан» может подписать опорника из «Порту» или «Торино».
«Милан» хочет летом усилить центр поля, и одна из главных целей клуба – Алан Варела из «Порту».
Тренер миланцев Сержиу Консейсау хорошо знаком с 23-летним аргентинским хавбеком по работе в Португалии.
Помимо игрока «Порту», «россонери» продолжают внимательно следить за Самуэле Риччи из «Торино».
В этом сезоне Варела провел 25 матчей во всех турнирах, сделал 2 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его статистика – здесь.
На счету Риччи гол, ассист и 5 желтых в 23 играх. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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