«Милан» может купить опорника «Порту» Варелу или Риччи из «Торино» летом

«Милан» может подписать опорника из «Порту» или «Торино».

«Милан » хочет летом усилить центр поля, и одна из главных целей клуба – Алан Варела из «Порту».

Тренер миланцев Сержиу Консейсау хорошо знаком с 23-летним аргентинским хавбеком по работе в Португалии.

Помимо игрока «Порту», ​​«россонери» продолжают внимательно следить за Самуэле Риччи из «Торино ».

В этом сезоне Варела провел 25 матчей во всех турнирах, сделал 2 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его статистика – здесь .

На счету Риччи гол, ассист и 5 желтых в 23 играх. Его статистика – здесь .