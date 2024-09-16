«Милану», «Интеру» и «Наполи» интересен хавбек сборной Италии Риччи. «Торино» хочет 35+ млн евро (Calciomercato)
Самуэле Риччи заинтересовал топ-клубы Италии.
Полузащитник «Торино» привлек внимание «Интера», «Милана» и «Наполи», сообщает Calciomercato. Также он нравится ведущим клубам других лиг.
Руководство туринской команды уже начало обсуждать с футболистом условия продления контракта, истекающего в 2026 году.
Отмечается, что Риччи отпустят не менее чем за 35 млн евро без учета бонусов.
Хавбек провел 4 игры в составе сборной Италии, а в Серии А у него 32 игры в прошлом сезоне и один гол. Подробно со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
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