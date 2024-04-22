«Баварии» предложили опорника «Порту» Варелу. Он интересен мюнхенцам, но не является их главной трансферной целью
Алан Варела может перейти в «Баварию».
По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхенскому клубу предложили услуги 22-летнего опорного полузащитника.
Варела – один из игроков, которых «Бавария» рассматривает в качестве укрепления этой позиции. Клуб следит за развитием хавбека «Порту», но на данный момент он не является главной трансферной целью мюнхенцев.
Контракт Варелы с португальским клубом действует до 2028 года.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Варела провел 26 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.