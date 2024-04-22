«Баварии» предложили опорника «Порту» Варелу. Он интересен мюнхенцам, но не является их главной трансферной целью

Теги Бавария высшая лига Португалия Порту бундеслига Германия возможные трансферы Алан Варела Футбол

Алан Варела может перейти в «Баварию».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхенскому клубу предложили услуги 22-летнего опорного полузащитника. 

Варела – один из игроков, которых «Бавария» рассматривает в качестве укрепления этой позиции. Клуб следит за развитием хавбека «Порту», но на данный момент он не является главной трансферной целью мюнхенцев.

Контракт Варелы с португальским клубом действует до 2028 года. 

В текущем сезоне чемпионата Португалии Варела провел 26 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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2 комментария
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За ним активно следят в Дортмунде. Талантливый опорник.
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Мне кажется,Бавария зацепит Субименди летом из РС.
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