«Баварии» предложили опорника «Порту» Варелу. Он интересен мюнхенцам, но не является их главной трансферной целью

Алан Варела может перейти в «Баварию».

По информации журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, мюнхенскому клубу предложили услуги 22-летнего опорного полузащитника.

Варела – один из игроков, которых « » рассматривает в качестве укрепления этой позиции. Клуб следит за развитием хавбека «Порту», но на данный момент он не является главной трансферной целью мюнхенцев.

Контракт Варелы с португальским клубом действует до 2028 года.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Варела провел 26 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.