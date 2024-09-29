«Ман Сити» может купить Риччи из-за травмы Родри. Хавбек сборной Италии стоит не меньше 30 млн фунтов
«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Торино».
По сведениям The Guardian, в связи с травмой Родри, из-за которой испанец выбыл до конца сезона, «горожане» изучают возможность подписания Самуэле Риччи. Полузащитник находится в числе основных целей на тот случай, если действующие чемпионы Англии все же решат искать замену одному из своих лидеров.
Отмечается, что итальянец обойдется как минимум в 30 млн фунтов. «Торино» вряд ли захочет продавать Риччи посреди сезона, тем более учитывая форму команды.
В этом сезоне Самуэле принял участие в пяти матчах Серии А, а также дважды сыграл за Италию. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Милану», «Интеру» и «Наполи» интересен хавбек сборной Италии Риччи. «Торино» хочет 35+ млн евро (Calciomercato)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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