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  • «Ман Сити» может купить Риччи из-за травмы Родри. Хавбек сборной Италии стоит не меньше 30 млн фунтов
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«Ман Сити» может купить Риччи из-за травмы Родри. Хавбек сборной Италии стоит не меньше 30 млн фунтов

«Манчестер Сити» интересен полузащитник «Торино».

По сведениям The Guardian, в связи с травмой Родри, из-за которой испанец выбыл до конца сезона, «горожане» изучают возможность подписания Самуэле Риччи. Полузащитник находится в числе основных целей на тот случай, если действующие чемпионы Англии все же решат искать замену одному из своих лидеров.

Отмечается, что итальянец обойдется как минимум в 30 млн фунтов. «Торино» вряд ли захочет продавать Риччи посреди сезона, тем более учитывая форму команды.

В этом сезоне Самуэле принял участие в пяти матчах Серии А, а также дважды сыграл за Италию. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Милану», «Интеру» и «Наполи» интересен хавбек сборной Италии Риччи. «Торино» хочет 35+ млн евро (Calciomercato)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoТорино
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoРодри
logoСамуэле Риччи
деньги
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