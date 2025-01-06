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«Милан» может подписать Риччи летом. Хавбек «Торино» – главная цель в полузащиту на июнь

Самуэле Риччи может перейти в «Милан» летом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» добились конкретного прогресса в подписании игрока в качестве нового полузащитника с сезона-2025/26.

Игрок «Торино» – главная цель миланцев для укрепления полузащиты в июне. Переговоры о личных условиях с 23-летним футболистом также продвинулись.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до 2028 года. Transfermakt оценивает стоимость итальянца в 28 млн евро.

В этом сезоне Риччи провел 19 матчей в Серии А, отметившись одним голом. Подробная статистика доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoСамуэле Риччи
logoТорино
logoсерия А Италия
logoМилан
возможные трансферы
Фабрицио Романо
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