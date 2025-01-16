«Боруссия» хочет арендовать Рэшфорда, Шахин и директор «Дортмунда» Кель продвигают трансфер. «Милан» также надеется на переход вингера «МЮ» (Флориан Плеттенберг)

«Боруссия» хочет арендовать Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер дортмундского клуба Нури Шахин и спортивный директор Себастьян Кель активно продвигают трансфер Маркуса Рэшфорда из «МЮ».

Новые переговоры уже состоялись, и «Боруссия » нацелена взять 27-летнего форварда в аренду.

Однако «Милан» также проявляет серьезный интерес и активно пытается оформить трансфер Рэшфорда.

В текущем сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 передачу в 15 матчах в АПЛ .

«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней