«Боруссия» хочет арендовать Рэшфорда, Шахин и директор «Дортмунда» Кель продвигают трансфер. «Милан» также надеется на переход вингера «МЮ» (Флориан Плеттенберг)
«Боруссия» хочет арендовать Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, главный тренер дортмундского клуба Нури Шахин и спортивный директор Себастьян Кель активно продвигают трансфер Маркуса Рэшфорда из «МЮ».
Новые переговоры уже состоялись, и «Боруссия» нацелена взять 27-летнего форварда в аренду.
Однако «Милан» также проявляет серьезный интерес и активно пытается оформить трансфер Рэшфорда.
В текущем сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 передачу в 15 матчах в АПЛ.
«Милан» ждет ответа от Рэшфорда. Вингер «МЮ» должен определиться в течение 1-2 дней
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем