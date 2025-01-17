«Милан» вышел из переговоров с «МЮ» об аренде Рэшфорда и сосредоточится на Уокере. «Россонери» могут подписать только одного англичанина в этом сезоне (L’Equipe)

«Милан» больше не собирается бороться за Маркуса Рэшфорда.

L’Equipe утверждает, что «россонери» пришлось делать выбор между форвардом «Манчестер Юнайтед » и защитником «Манчестер Сити » Кайлом Уокером из-за того, что у них в этом сезоне есть право зарегистрировать только одного английского футболиста.

Поскольку переговоры об аренде Рэшфорда шли очень тяжело, итальянский клуб принял решение больше не тратить на них время и сосредоточиться на трансфере игрока «горожан».

«Милан » может как подписать Уокера бесплатно, так и арендовать – такая возможность обсуждалась в последние часы.