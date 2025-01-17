«Милан» вышел из переговоров с «МЮ» об аренде Рэшфорда и сосредоточится на Уокере. «Россонери» могут подписать только одного англичанина в этом сезоне (L’Equipe)
«Милан» больше не собирается бороться за Маркуса Рэшфорда.
L’Equipe утверждает, что «россонери» пришлось делать выбор между форвардом «Манчестер Юнайтед» и защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером из-за того, что у них в этом сезоне есть право зарегистрировать только одного английского футболиста.
Поскольку переговоры об аренде Рэшфорда шли очень тяжело, итальянский клуб принял решение больше не тратить на них время и сосредоточиться на трансфере игрока «горожан».
«Милан» может как подписать Уокера бесплатно, так и арендовать – такая возможность обсуждалась в последние часы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем