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  • «Милан» вышел из переговоров с «МЮ» об аренде Рэшфорда и сосредоточится на Уокере. «Россонери» могут подписать только одного англичанина в этом сезоне (L’Equipe)
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«Милан» вышел из переговоров с «МЮ» об аренде Рэшфорда и сосредоточится на Уокере. «Россонери» могут подписать только одного англичанина в этом сезоне (L’Equipe)

«Милан» больше не собирается бороться за Маркуса Рэшфорда.

L’Equipe утверждает, что «россонери» пришлось делать выбор между форвардом «Манчестер Юнайтед» и защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером из-за того, что у них в этом сезоне есть право зарегистрировать только одного английского футболиста.

Поскольку переговоры об аренде Рэшфорда шли очень тяжело, итальянский клуб принял решение больше не тратить на них время и сосредоточиться на трансфере игрока «горожан».

«Милан» может как подписать Уокера бесплатно, так и арендовать – такая возможность обсуждалась в последние часы.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoМаркус Рэшфорд
logoМилан
logoМанчестер Сити
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoКайл Уокер
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