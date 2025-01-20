Рэшфорд хочет играть за «МЮ». У форварда нет серьезных разногласий с Аморимом

Маркус Рэшфорд надеется вернуть себе место в составе «Манчестер Юнайтед».

Нападающий не играет с 12 декабря. После поражения от «Брайтона» в 22-м туре АПЛ (1:3) Рубен Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда : «Не играть – его выбор ».

Как пишет BBC, источники в клубе не верят, что Аморим имел в виду именно это. В «МЮ » считают, что тренер просто хотел подчеркнуть, что будущее форварда находится в его собственных руках.

Источники, близкие к игроку, подчеркнули, что Рэшфорд хочет играть за «Юнайтед», у него нет серьезных разногласий с Аморимом. Англичанин готов выйти на поле, если его включат в состав.