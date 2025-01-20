«Милан» рассматривает аренду Зиркзе или Хейлунда из-за неудачи с Рэшфордом. Приоритет – Феликс, в случае ухода Томори могут купить Хименеса из «Фейеноорда» (ESPN)
По данным ESPN, миланцы признали неудачу в попытках подписать Маркуса Рэшфорда и рассматривают альтернативные варианты.
Отмечается, что предпочтительным кандидатом считается Жоау Феликс из «Челси», однако игроки «МЮ» продолжают интересовать клуб из-за готовности манкунианцев заключить сделки в этом месяце.
По сообщениям источников, «Юнайтед» необходимо подписать еще одного нападающего, прежде чем позволить Зиркзе или Хейлунду уйти в аренду. Кроме того, в них также заинтересован «Ювентус». Утверждается, что один из молодых нападающих может покинуть «Олд Траффорд» в этом месяце, даже если Рэшфорд найдет новый клуб.
«Милан» же присматривается и к 23-летнему форварду «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименесу. Ему могут предложить постоянный трансфер, если защитник Фикайо Томори, которого также связывают с «Юве», покинет клуб за определенную плату в январе.
«Милану» интересен Феликс. «Челси» не хочет отдавать хавбека в аренду
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